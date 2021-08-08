وزير التموين : 1.704 محلات تجارية مشاركة بالأوكازيون حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير، فى بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، إلى قطاع التجارة الداخلية قام بتحرير 43 محضرًا، كما تم تحرير محضر واحد لعدم ‏الالتزام بالأسعار المعلنة.

ووجه "المصيلحى"، بتشديد الرقابة على المحال المشاركة فى الأوكازيون ‏للتأكد من جودة السلع المعروضة بالأوكازيون، ووضع السعر قبل ‏وبعد المشاركة.

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من جانبه، أشار معاون الوزير المتحدث الرسمى ‏للوزارة أحمد كمال إلى أنه تم توجيه المديريات بالمحافظات بتسهيل كل الإجراءات للمحال عند ‏تقديمها طلبا للمشاركة فى الأوكازيون، منوها بأن نسب التخفيضات هذا العام تترواح من 10% إلى ‏%50.

وأضاف أن الأيام ‏المقبلة سوف تشهد دخول عدد كبير من المحال التجارية للاستفادة من ‏الأوكازيون وبيع السلع الموجودة لديهم هذا الموسم، لافتا إلى عدد المشاركين من المحال التجارية بمحافظة القاهرة بلغ 718 محلا، و287 محلا بمحافظة الجيزة، و45 محلا بمحافظة سوهاج و39 محلا فى محافظة الإسكندرية، و39 محلا فى محافظة الغربية.