/644497/أمانة-أطفيح-تعلن-تفاصيل-دوري-مستقبل-وطن-ومواعيد-تلقى-طلبات-الإنضمام

أعلنت أمانة مركز ومدينة أطفيح عن موعد طرح وانتهاء التقدم لدوري مستقبل وطن في إطار الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والنائب اشرف رشاد الامين العام والنائب الاول لرئيس الحزب والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظه والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

أمانة أطفيح تعلن تفاصيل دوري مستقبل وطن ومواعيد تلقى طلبات الإنضمام

وتقوم أمانه الحزب بالمركز برئاسة المهندس انس هلول أمين الحزب بالمركز والاستاذ محى رشاد خليل، أمين التنظيم بالمركز، بتسجيل وملء الاستمارات الخاصة بالفرق المشاركة فى دورى مستقبل وطن يوميا من السادسة مساءا حتي العاشرة مساء على أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات يوم الخميس المقبل فى العاشرة مساءا.

أمانة مركز أطفيح تعلن مواعيد انتهاء دوري مسابقة وطن

ويأتي ذلك في اطار السياسه التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدوله المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.

أولا : ماهي شروط الإنضمام لدوري مستقبل وطن ؟

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

ثانيا : مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة ؟

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

المرحلة الأولى تنطلق فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس

المرحلة الثانية تنطلق من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر

والمرحلة الثالثة تنطلق من الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر

والمرحلة الرابعة والأخيرة تنطلق من 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.

رابعا : كيفية الإشتراك في دوري مستقبل وطن ؟

يتكون الفريق من 8 لاعبين بجانب مدير فني ومدير إداري ويتم سحب الإستمارات الخاصة بالمشاركة ، ويتم تحديد المرحلة التي يشارك فيها الفريق سواء في المرحلة الأولى " الخاصة بالوحدات الحزبية" أو غيرها ، ثم بعدها يتم ملئ الإستمارات الخاصة بكل لاعب ومشارك في البطولة ويتم تسليمها لأقرب مقر مخصص ، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات بعد الإنتهاء من تقدم الفرق للمشاركة.