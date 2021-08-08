بتواجد صلاح.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء ليفربول واتليتك بلباو ودياً

/644494/بتواجد-صلاح-التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-ليفربول-واتليتك-بلباو-وديا

انتهت أحداث مباراة ليفربول وأتليتك بلباو، بنتيجة التعدل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفرقين ودياً أستعدادا للموسم الجديد، على ملعب الأنفيلد.

ويستعرض دوت الخليج نتيجة المباراة بين الفريقين.

تقدم ليفربول في نتيجة اللقاء، عن طريق ديجو جوتا، في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء، من خلال خطأ مدافع بلباو في استخراج الكرة من الخط الخلفي، وضغط من لاعبي الريدز، ليتفوقوا على الدفاع ويقطعو الكرة وتصل لجوتا ويسددها بقوة من تحت الحارس في الزاوية اليمني من الجانب الأيسر.

رد الفريق الضيف على هدف البرتغالي ديجو جوتا لاعب ليفربول، في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق أليكس بيرينجر، ليضرب بهدف التعادل أمام أعين مشجعي الريدز وعلى ملعبة الأنفيلد.

تشكيل ليفربول امام بلباو

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندي روبرتسون.

الوسط: جيمس ميلنر – نابي كيتا – هيرفي إليوت.

الهجوم: ديوجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني.

وواجه ليفربول، نظيره بولونيا الإيطالي في مباراتين مدتهما 60 دقيقة، خلال تواجد الريدز في معسكر الفريق في فرنسا، والذي انطلقى في تمام الساعة الرابعة والسادسة بتوقيت القاهرة، ويستعرض دوت الخليج نتيجة المبارتين.

نتيجة المباراة الأولى

نجح ليفربول في تحقيق فوز وتقديم مباراة ولا أروع امام بولونيا الإيطالي في اللقاء الأول الودي بين الفريقين، بنتيجة هدفين دون رد، والتي انطلقت في الرابعة مساء اليوم، في لقاء من ساعة واحده فقط.

سجل ليفربول الهدف الأول في اللقاء الأول، عن طريق البرتغالي الصغير ديجو جوتا، وجاء بالهدف الثاني عن طريق السنغالي ساديو مانى.

نتيجة المباراة الثانية

نجح الكوري الجنوبي مينامينو في تسجل هدف الفوز والوحيد في المباراة الثانية والتي جمعت، ليفربول مع بولونيا في لقاء ودي ثاني، من ساعة واحده فقط، ليقود فريقه للفوز بجدارة.

أهدر ديفوك أورويجي ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة والاربعون من عمر المبااة، بعد تسديدة على يسار الحارس الذي توجه للزاوية اليمنى، لتصتدم بالقائم الأيسر وترتد، وينجح دفاع بواونيا في تشتيت الكرة وإبعاد الخطورة على مرماه.