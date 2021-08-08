/644493/الزمالك-يفوز-على-المجد-إستعدادا-للاتحاد-السكندري-بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا على فريق المجد السكندري بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب، في إطار استعدادات الفريق للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل وأحمد زكي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وحازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وسيد نيمار ويوسف أسامة ويوسف أوباما وحميد أحداد.

لقطة أخلاقية رائعة بين لاعبي الزمالك خلال مباراة المجد

ورفض يوسف أوباما تسجيل هدفا من ركلة جزاء تم إحتسابها من قبل الحكم بشكل غير صحيح في الدقيقة 40 حيث قام اللاعب بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه وتحديدا شيكابالا قائد الفريق الأبيض، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك وسجل حميد أحداد الهدف الأول للأبيض في الدقيقة الرابعة بعد متابعة من تسديدة من سيد نيمار بعدما ارتدت من حارس المرمى، وفي الدقيقة الحادية عشرة، أضاف سيد نيمار الهدف الثاني للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

الزمالك يفوز على المجد إستعدادا للاتحاد السكندري بالدوري

وواصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات اللقاء، وشهدت الدقيقة 40 موقفا أخلاقيا من لاعبي الزمالك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للفريق وقام أوباما بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه والجهاز الفني وتحديدا شيكابالا قائد الفريق والذي أبلغ الحكم بأنها غير صحيحة ولكنه أصر على احتسابها ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من: محمد عواد وأحمد عيد وأحمد محمود وحمدي علاء ومحمد حسام بيسو وسيف جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل، بدلا من: محمد أبو جبل وحازم إمام وأحمد زكي ويوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وحميد أحداد وسيد نيمار.

وكثف الزمالك محاولاته لتعزيز التقدم في الشوط الثاني، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

تشكيل الزمالك لمواجهة المجد وديا قبل مباريات الدوري

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد ذكي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حازم إمام

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – سيد نيمار – يوسف أسامة – يوسف إبراهيم “أوباما”

خط الهجوم : حميد أحداد

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.