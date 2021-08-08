/644495/رئيس-الوزراء-يستعرض-مسودة-اللائحة-التنفيذية-لقانون-تنظيم-عمليات-الدم-وتجميع-البلازما

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مسودة اللائحة التنفيذية لقانون" تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء مجدي أمين، رئيس مجلس إدارة شركة "جريفلز إيجيبت" لمشتقات البلازما، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بوزارة الصحة.

مدبولي: الرئيس يتابع هذا الملف لما له من أهمية في تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الاجتماع يهدف إلى استعراض اللائحة التنفيذية لقانون تجميع البلازما، ومناقشة جميع الآراء حولها بما يعمل على تلافي أية ملاحظات قد تطرأ، الأمر الذي يُسهم في تنفيذ القانون بكل دقة من أجل إنجاح مشروع تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويتابع تفاصيله بصورة دورية، لما له من أهمية كبيرة في تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، مما يقلل اعتماد الدولة على استيرادها من الخارج، وهو ما يسهم، في نهاية الأمر، في تعزيز الأمن الدوائي والصحي لمصر، وكذا التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة جميع بنود اللائحة التنفيذية لقانون البلازما من كافة جوانبها، كما أبدى الحضور عددا من الملاحظات عليها، وتمت مناقشتها والاتفاق على بعض التعديلات على هذه اللائحة، وطلب رئيس الوزراء الاتفاق على الصيغة النهائية لها خلال مدة أقصاها أسبوع؛ حتى يتسنى إصدار اللائحة.

تجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية المقترحة لقانون "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها" جاءت في ست فصول، وتضمنت العديد من التعريفات والمصطلحات المستخدمة في القانون، ومنها ما يتعلق بمفهوم مركز عمليات الدم، ومشتقات الدم، ومشتقات البلازما الوسيطة، وكذا الفحوصات السيرولوجية المعملية.

كما أوردت اللائحة الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات الدم، وما يتعلق بإصدار ترخيص بإقامة مركز عمليات الدم، أو تجديد الترخيص له، وكذلك الإجراءات الخاصة بإصدار ترخيص لإقامة مراكز لتجميع بلازما الدم، أو التجديد لها، والشروط العامة الواجب توافرها في هذه المراكز، كما ورد باللائحة التنفيذية عدد من الأحكام العامة التي تتعلق بالتبرع بالدم، والفحوصات الطبية التي يتعين إجراؤها للمتبرع، وكذا الفحوصات السيرولوجية التي تتم للدم قبل استخدامه وصرفه للمرضى.