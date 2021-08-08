بالاسم ورقم الجلوس.. انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2021 على «دوت الخليج»

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتيح "دوت الخليج" نتيجة الثانوية العامة عن طريق تسجيل الاسم ورقم جلوس الطالب، وذلك فى إطار الخدمات المقدمة من الموقع لطلبة الثانوية العامة. ويتمنى موقع "دوت الخليج"، لجميع طلاب الثانوية العامة النجاح والتوفيق. يذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى وقت سابق أن نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021، سيتم إعلانها خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجارى.

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