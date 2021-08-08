وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، اليوم الأحد، اجتماعه الدورى برئاسة دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د كتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ودكتورة وفاء قنديل رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".





فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية الجهود التى يبذلها علماء المعهد من أبحاث ودراسات تساهم فى النهوض برسالته العلمية والتعليمية، خاصًة وأن معهد تيودور بلهارس يعد من الأماكن التى تخدم المواطن المصرى من خلال نخبة من الأساتذة والاستشاريين والمتخصصين فى أمراض الكبد، مؤكدًا أنه يجب أن تنعكس تلك المكانة على الخدمات العلاجية التى يقدمها المعهد للمواطنين.

واستعرض المجلس الإجراءات التى تم اتخاذها، والخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث.

كما استعرض المجلس التبرع المقدم من البنك المركزى المصرى بقيمة 40 مليون جنيه، للمساهمة فى إحلال وتجديد جناح و5 غرف عمليات بالمعهد.

ومن جانبها، استعرضت دكتورة وفاء قنديل إنجازات المعهد، وتشمل تجديد المرحلة الثالثة من العيادات الخارجية والمعامل الخدمية مثل معمل الكيمياء الإكلينيكية، ومعمل الباثولوجى، ومعمل أبحاث الدم، ومعمل الميكروبيولوجى، وبنك الدم، والصيدلية، وإدارة المستشفى.

جدير بالذكر أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث هو معهد طبى بحثى تدريبى خدمى، تم افتتاحه رسميًا فى عام 1978، بهدف الدفع بالبحث العلمى والتطوير، لمكافحة وتشخيص وعلاج أفضل لأمراض الجهاز الهضمى والكبد والجهاز البولى الناجمة عن الإصابة بالأمراض المتوطنة خاصة البلهارسيا، وأمراض الكبد الفيروسية، ومضاعفاتها من تليف الكبد ودوالى المرئ وأورام الكبد والمثانة والفشل الكلوى، ويضم المعهد حاليًا أكثر من 20 قسمًا بحثيًا، بالإضافة إلى وحدات بحثية متخصصة، لخدمة البحوث والخدمة العلاجية، كما يضم المعهد عدد 407 من أعضاء هيئة البحوث.