نقل احتفالية الأوقاف بالعام الهجرى عبر التلفزيون المصرى وإذاعة القرآن

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن التلفزيون المصرى وإذاعة القرآن الكريم، سينقلان عقب صلاة المغرب احتفال الوزارة بالعام الهجرى الجديد.





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