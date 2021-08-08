جدة - نرمين السيد - وأعلنت الدار، أن غدا الإثنين أول أيام شهر المحرم ورأس السنة الهجرية 1443، مقدمة التهنئة للأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس، الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة رأس السنة الهجرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء: غدا أول أيام شهر المحرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.