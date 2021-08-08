الإفتاء: غدا أول أيام شهر المحرم

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الدار، أن غدا الإثنين أول أيام شهر المحرم ورأس السنة الهجرية 1443، مقدمة التهنئة للأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس، الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة رأس السنة الهجرية.