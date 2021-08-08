التموين : صرف 50% من السلع التموينية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، اليوم الأحد، تقريرًا من شركتى الجملة (العامة ‏والمصرية) حول توافر السلع الغذائية بمنافذ صرف السلع ونسب ‏الصرف لتلك السلع فى اليوم الثامن من الشهر.





وأكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، أن التقرير ‏الوارد أفاد بأن نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى ‏50 %، مشيرا إلى توافر كل السلع بمنافذ الصرف الخاصة بها. ولفت معاون الوزير المتحدث الرسمى إلى أن شركتى الجملة تضخ يوميا حوالى 4 ألاف طن سكر، وما يقارب من ‏‏3 ألاف طن زيت، بالإضافة إلى ضخ قرابة ألف طن أرز، وألف طن مكرونة ‏يوميا. وأشار "كمال"، إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميا نسب الصرف وتوافر ‏السلع ويوجه مديريات التموين بتسيير حملات يومية على منافذ ‏الصرف التى يصل عددها إلى 38 ألف منفذ، للتأكد من جودة السلع ‏المعروضة للمواطن وعدم التلاعب فى الدعم المقدم له.‏

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