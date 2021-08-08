جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مهندس إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، والمهندس وائل عبده رئيس مجلس إدارة شركة "أى بيكون".





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر". وتم عرض جميع التفاصيل التقنية المتعلقة بتلك التكنولوجيا الجديدة، لا سيما من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء، وذلك سعيًا للاستفادة من هذه التكنولوجيا فى إطار جهود الدولة لحسن إدارة موارد المياه واستغلال أحدث ما توصل إليه العلم فى هذا المجال سواء لتحلية مياه البحر أو المعالجة. ووجه الرئيس فى هذا الإطار باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة فى مصر والوصول إلى أفضل النتائج فى هذا المجال من جميع الجوانب، أخذاً فى الاعتبار المقومات المتنوعة التى تمتلكها مصر والتى تعزز من ملاءمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط. وأضاف أن الاجتماع شهد أيضًا اطلاع الرئيس على الموقف التنفيذى لمجمل المشروعات التابعة للهيئة الهندسية، خصوصًا العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن بعض المشروعات بمحافظة السويس، لا سيما فى مجال الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يستعرض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية لتحلية المياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.