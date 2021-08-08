/644491/جوزي-بيحب-الحشيش-أكترمن-عياله-مروة-ترفع-دعوى-خلع-بمحكمة-الأسرة-مدينة-نصر

«مدمن حشيش .. وعايزني اصرف عليه» ..بهذة الكلمات رفعت ربة المنزل« مروة» صاحبة 30 عامًا، ضد زواجها « أحمد» صاحب الـ32 عامًا، دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمدينة نصر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة

عايزني أصرف عليه

قالت الزوجة لمراسلة «دوت الخليج»:« متجوزة بقالي 5 سنوات.. وعندى طفلين توائم ، وبقالي 5 شهور قاعدة عند أهلي بسبب أهانته لي وكدبه وصوته العالي.. كل لما اتكلم معاه علشان يشوف حاله .. يقول ليا أنتى مالك .. يالى خدى العيال وادخلى جوا.. أنا تعبت من المشاكل .. ومكسوفة جدًا من الجيران .. كل يوم يسمعه صوته وهو بيشتم فيا على أى سبب .. نفسي يبعد عن الطريق اللي هو ماشي في ويخلي باله من شغله .. بدل ماصاحب الشغل يترده .. فلوسه كلها رايحة على الكيف .. وأنا بشتغل بس المصاريف اكتر من المرتب .. عايزنى أنزل أشوف شغل تاني علشان أصرف عليه »

سيبت بيت اهل زوجي

وأكملت الزوجة في تصريح خاص لـ« دوت الخليج» داخل محكمة الأسرة بمدينة نصر:« سيبت بيت أهل جوزي .. وهما ماصدقه إني مشيت.. وبينكر هو وأهله أنهم بيصرفوا علينا.. وانا وأهلي اللي أصلا شايلين مصاريف البيت والعيال».

خايفة أعيش مطلقة

وأضافت الزوجة لـ« دوت الخليج»:« انا مش متخيلة إني أعيش مطلقة.. خايفة من الفكرة أندم عليها ندم العمر .. وخايفة استحمل اتبهدل أنا وعيالي .. أبني الكبير مش بيسأل علي ابوه من كتر قسوته.. وأبني الصغير لو شاف أبوه مش هيعرفه مش بأيدي الأمان راح خلاص.

مبقتش مستحملة إهانه أهله

وأختتمت الزوجة لـ «دوت الخليج»: « أنا زهقت ومبقتش مستحملة إهانه أهله ليا وأهانته ومبقاش معايا فلوس اصرف علي عيالي ولا عليا ولا أكل ولاأشرب .. أنا تعب.. فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى ضده لكي اتخلص من العذاب اللي أنا فيه» .