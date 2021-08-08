/644489/رفض-أوباما-تسجيل-هدفا-لقطة-أخلاقية-رائعة-من-لاعبي-الزمالك-أمام-المجد

شهدت مباراة الزمالك وفريق المجد الودية لقطة أخلاقية رائعة من جانب يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض خلال المواجهة التي أنتهت شوطها الأول بتقدم القلعة البيضاء بهدفيين دون رد.

ورفض يوسف أوباما تسجيل هدفا من ركلة جزاء تم إحتسابها من قبل الحكم بشكل غير صحيح في الدقيقة 40 حيث قام اللاعب بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه وتحديدا شيكابالا قائد الفريق الأبيض، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

لقطة أخلاقية رائعة بين لاعبي الزمالك خلال مباراة المجد

وانتهى الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام فريق المجد السكندري بملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب بتقدم الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل وأحمد زكي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وحازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وسيد نيمار ويوسف أسامة ويوسف أوباما وحميد أحداد.

رفض أوباما تسجيل هدفا.. لقطة أخلاقية رائعة من لاعبي الزمالك أمام المجد

جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك وسجل حميد أحداد الهدف الأول للأبيض في الدقيقة الرابعة بعد متابعة من تسديدة من سيد نيمار بعدما ارتدت من حارس المرمى، وفي الدقيقة الحادية عشرة، أضاف سيد نيمار الهدف الثاني للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات اللقاء، وشهدت الدقيقة 40 موقفا أخلاقيا من لاعبي الزمالك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للفريق وقام أوباما بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه والجهاز الفني وتحديدا شيكابالا قائد الفريق والذي أبلغ الحكم بأنها غير صحيحة ولكنه أصر على احتسابها ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

تشكيل الزمالك لمواجهة المجد وديا قبل مباريات الدوري

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد ذكي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حازم إمام

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – سيد نيمار – يوسف أسامة – يوسف إبراهيم “أوباما”

خط الهجوم : حميد أحداد

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.