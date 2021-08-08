/644484/صحيفة-إيطالية-تفجر-مفاجأة-حول-إنتقال-لوكاكو-لـ-تشيلسي

نشرت شبكة سبورت الإيطالية، عن مصير البلجيكي رميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي، خلال الفترة القادمة، وأ:دت الصحيفة الإيطالية عن رحيل لوكاكو عن صفوف إنتر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويستعرض دوت الخليج وجهة لوكاكوا القادمة:

ووفقا لشبكة سكاي سبورت الإيطالية، سيخضع روميلو لوكاكو للفحص الطبي في تشيلسي، تمهيدا لإنتقاله بشكل نهائي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة.

وأوضحت الشبكة أن لوكاكو سينتقل مقابل 115 مليون يورو.

يذكر أن روميلو لوكاكو لعب لصفوف الفريق الإنجليزي تشيلسي من قبل، ورحل عنه في 2013.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي برشلونة.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.

رسالة بيكية لميسي

وودع جيرارد بيكية زميله في الفريق ليونيل ميسي قائلا: "لا شيء سيصبح كما كان أبداً، لا ملعب كامب نو ولا مدينة برشلونة ولا أنفسنا، وبعد أكثر من 20 عاماً في النادي ستتوقف عن ارتداء قميص برشلونة. الحقيقة في بعض الأحيان تكون صعبة للغاية. لقد التقينا عام 2000، كان عمرنا 13 عاماً".