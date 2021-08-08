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بحضور زعيم الأغلبية ورئيس حقوق النواب.. نرصد تفاصيل ندوة جامعة أسيوط «تمكين الشباب فى الحياة النيابية».. صور

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/644483/بحضور-زعيم-الأغلبية-ورئيس-حقوق-النواب نرصد-تفاصيل-ندوة-جامعة-أسيوط-تمكين-الشباب-فى-الحياة-النيابية-صور

نظمت جامعة أسيوط  اليوم ندوة بعنوان تمكين الشباب فى الحياة النيابية  ، فى إطار الإحتفال باليوم العالمي للشباب بحضور، وتحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، نظم الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الأحد  الموافق 8 من أغسطس أعمال ندوة " تمكين الشباب فى الحياة النيابية "والتي نظمها اتحاد طلاب الجامعة وذلك ضمن احتفالات الجامعة باليوم العالمي للشباب. ، والتى تضمنت استضافة نائبين من نواب مجلس النواب وهم المهندس أشرف رشاد الشريف أمين عام  حزب مستقبل وطن ، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وذلك  بحضور الدكتور احمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ونخبة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ، وكوكبة من عمداء ووكلاء و أعضاء هيئة التدريس واللجنة العليا للأنشطة الطلابية ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة ، وحشد من الطلاب من مختلف الكليات.

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وفى مستهل أعمال الندوة فقد وجه الدكتور شحاتة غريب خالص شكره لنائبى مجلس النواب على حضورهم أحد فعاليات احتفال الجامعة باليوم العالمي للشباب ، مؤكداً على حرصهم على حضور هذا اللقاء الشبابي وترحيبهم بتساؤلات واستفسارات الطلاب ورغبتهم فى الحديث مع الشباب عن قرب لمعرفة أرائهم ورؤاهم كشركاء أساسيين فى عملية التنمية وفى بناء الجمهورية الجديدة ، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على الاستماع إلى أفكار الشباب من خلال تنظيمها للعديد من الفعاليات التي تأتى متوافقة مع  جهود الحكومة المصرية و دعمها المستمر لتنمية الشباب في مختلف المجالات وإتاحة لهم الفرصة لسماع أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم مشاركاتهم الهادفة فى بناء المجتمع .

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وخلال الندوة  فقد تطرق حديث النائب طارق رضوان إلى التركيز على أهم التحديات الدولية والإقليمية والمحلية التي عصفت بالدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة والتى استطاعت القيادة السياسية الحكيمة فى إدارتها إدارة جيدة  وأهمها ملف سد النهضة والذي تعامل معه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصورة مقدرة ومستوعبة لانفعالات المصريين ، وكذلك تحدى الدولة المصرية أيضا في التصدي لأفكار التطرف والتشرذم التي تقودها بعض الجماعات وكذلك تعاملها مع من يريدون انتزاع الوحدة الوطنية وإحداث الفرقة بين المسلمين والمسيحيين قطبي الدولة وأساسها وأعمدتها الراسخة ، وفى ختام كلمته فقد أكد أن الدولة المصرية استطاعت خلال السبع سنوات السابقة في أحداث تطور ملحوظ وتنمية مميزة في العديد من المجالات ، بفضل تكاتف أبناء الوطن وقياداته وشبابه  ودفاعهم عن أرضهم ووطنهم .

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وخلال كلمته  استعرض المهندس أشرف رشاد خمس محاور رئيسية و التي تضمنت تعريف ما هو مجلس النواب و دورة و الذي يتكون من 596 عضو 568 بنظام الانتخاب و 28 يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية   و يتكون من 25 لجنة نوعية في كافة نواحي الحياة كما استعرض تصنيف الأحزاب و كذلك اختصاص المجلس  الذي ينقسم إلى  الدور التشريعي  باعتباره الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار القوانين التي تنظم عمل البلاد ودور آخر  رقابي  موضحاَ  العلاقات المنظمة و التي تتمثل في الشرعية الإسلامية و الشرائع السماوية و الدستور المصري و القوانين و اللوائح التي تفسر القوانين و القرارات التي تفسر اللوائح  وكذلك استعراض  طبيعة عمل و الفرق بين مجلس النواب و الشيوخ ،مؤكداَ على ضرورة استبدال مصطلح تمكين الشباب بتأهيل الشباب  من خلال  التعليم و التدريب و استغلال ما توفره القيادة السياسية في الحماية السياسية  لتلك الشباب  وإعطائهم  فرصة حقيقة للمشاركة في كافة النواحي السياسية ،كما استعرض الصفات التي تؤهل الشباب ليكون قادة للعمل السياسي.

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واختتم المهندس أشرف رشاد كلمته  بالتأكيد على ضرورة بحث الشباب عن ما يجعله مختلف عن الآخرين  فكل شخص  يستطيع أن يصنع نجاحاَ  و يصنع من نفسه نموذجاَ ايجابيا يجعله يحقق  التفوق في مجاله،دعياّ طلاب كلية الحقوق المنفذين لنموذج محاكاة النواب حضور إحدى جلسات المجلس الفترة القادمة.

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وقد دارت مناقشة مفتوحة بين الشباب والنواب والتي تطرقت إلى العديد من الموضوعات الهامة على رأسها استعراض طرق سير الجلسة  بمجلس النواب منذ بدايتها حتى الانتهاء من أعمال الجلسة و كذلك استعراض كيفية مشاركة الشباب فى الحياة السياسية و الفرق بين مرشح القائمة و المرشح الفردي و استعراض دور الجامعة فى تأهيلهم الشباب من خلال سلسلة بناء الوعي التي نظمتها إدارة الجامعة و  مناقشة اقتراح عودة بث جلسات مجلس النواب على شاشات التلفيزيون و استعراض طبيعة عمل زعيم الأغلبية في الوقت الماضي و طبيعة عمله في الوقت الحاضر و معرفة كيفية تعامل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس مع المغرضين الذين يستغلون تلك القضايا للإساءة لمصر و هل عادت مصر لقيادة المجتمع الأفريقي و معرفة  موعد انعقاد انتخابات المجالس المحلية .

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واختتمت فعاليات الندوة بتقديم الدكتور شحاتة غريب  نيابة عن الدكتور طارق الجمال درع الجامعة للمهندس أشرف رشاد الشريف أمين عام  حزب مستقبل وطن ، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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