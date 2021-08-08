/644481/علاء-عابد-يهنئ-الرئيس-السيسي-والأمه-الإسلاميه-بمناسبة-العام-الهجري-الجديد

النائب علاء عابد يهنيء الرئيس السيسي والأمه الإسلاميه

وأكد النائب علاء عابد، على أهمية الاقتداء بهذه المناسبة في مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار.

وأضاف النائب علاء عابد في تهنئته بالعام الهجري الجديد: "نتمنى أن تواصل مصر إنجازتها وتستمر عجلة التنمية والبناء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذا العام الهجري الجديد، ليستمد الجميع روح العمل والجهاد من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، التي كانت ولا زالت حدثا مُلهما وفارقا في التاريخ الإسلامي وسيرة الرسول، وتاريخ الدعوة الإسلامية كلها".

متمنيا من الله للقيادة السياسية التوفيق والسداد والمضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات، وللأمة الأسلامية والشعب المصري أجمع بالخير والأمن والسلام ، داعيا الله عز وجل أن يكون عام أمن وآمان علي وطننا الحبيب مصر والشعب المصري العظيم.