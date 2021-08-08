/644480/آخر-رسالة-من-ميسي-لجمهور-برشلونة-كنت-أتمنى-الرحيل-بشكل-مختلف

باغت الأرجنتيني ليونيل ميسي جمهور فريقة السابق، بعد مسيرة كروية دامت 16 عام مع برشلونة، في رسالة مؤثرة عبر حسابة الرسمي على تطبيق "فيسبوك"، وبكلامات حزينة أعرب ميسي عن شعورة لجمهوره وللنادي.

ويستعرض دوت الخليج رسالة ليونيل ميسي بعد رحيلة عن فريق برشلونة.

وكتب ميسي عبر حسابه على فيسبوك: "كنت أتمنى الرحيل بشكل مختلف، ولكن أعتقد أن الوداع لن يكون لطيفا أبدا".

رسالة ليونيل ميسي

واستمر "كنت سأحب أن استمر، فعلت كل شيء من اجل تحقيق ذلك الهدف، ولكن في النهاية لم أحصل عليه".

وتابع "لدي فقط كلمات الشكر لكل من شارك معي في النادي السنوات الماضية، ولكل جماهيرنا، الذين أعطوني حبهم وحاولت رد ذلك لهم".

واختتم "أنا أيضا أعطيت كل شيء لذلك القميص، أنا راحل ولكن ذلك ليس الوداع، سنلتقي في وقت آخر، هيا بارسا".

موعد مباراة برشلونة ويوفينتوس

تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة الإسباني، ويوفينتوس الإيطالي في الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء نهائي كأس جوان جامبر، على ملعب "جوهان كرويف" بالعاصمة الهولندية، ولكن يدخل الفريق الكتلوني المباراة بدون القائد الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد مسيرة كروية دامت 16 عام.

نتيجة آخر لقاء بين برشلونة ويوفينتوس

وأما عن آخر لقاء جمع بين نادي برشلونة ويوفينتوس، كان في الثامن من شهر ديسمبر الماضي، في لقاء الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بثلاثية نظيفة للسيدة العجوز، وكان للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بصمته بهدفين في اللقاء في عودة الفريق برومنتادة قوية، ويؤكد ماكيني الفوز بالهدف الثالث، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتلوني، بعد الخسارة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، على ملعب السيدة العجوز.

نجح ليونيل ميسي في مباراة الذهاب بالجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، أمام يوفينتوس، ان يسجل هدف ويساعد في صناعة الهدف الثاني، في لقاء انتهى بنتيجة هدفين دون رد لصالح برشلونة، على استاد يوفينتوس.