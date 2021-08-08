مصدريكشف تفاصيل اصطدم قطار بضائع بميكروباص في الشرقية دون خسائر بالأرواح

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شهدت مدينة الزقازيق بالشرقية، اليوم ، اصطدم قطار بضائع بسيارة ميكروباص«أجرة»، في مدينة الزقازيق بالشرقية، دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اصطدام قطار بضائع بسيارة ميكرباص بالشرقية

السكك الحديدية

وفي السياق ذاته قال مصدر بهيئة السكك الحديدية، إن قائد السيارة الميكروباص حاول المرور من طريق غير معد للعبور، وذلك بالقرب من قضبان السكة الحديد بين منطقتي «بردين والزقازيق»، في الوقت الذي كان هناك قطار فوارغ يستعد للمرور فوق القضبان.

وأوضح المصدر، أن الركاب السيارة نجحوا في مغادرتها قبل لحظات من وقوع الحادث، فيما لاذ قائد السيارة بالفرار،

وأشار المصدر إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح، دون حدوث أية تأخيرات في حركة القطارات، فيما تم رفع آثار الحادث.

وفي سياق أخر أصدرت نيابة شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار محمود أحمد الغايش المحامي العام الأول، اليوم الاربعاء 23 يونيو 2021، قرارات مهمة في حادث قطار «محطة مصر في الإسكندرية»، حين اصطدم جرار بالعربة الخلفية لقطار الإسكندرية-القاهرة رقم 12.

وأمرت نيابة شرق الإسكندرية، إجراء تحليل مخدرات للمتهمين، واستعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من مسؤولي السكة الحديد لفحص حالة القطار ووقت مطابقة موعد مغادرته والسرعة المحددة، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية وتحريات المباحث الجنائية، حول الواقعة.

وخلال تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية، قال مساعد السائق بأنه أخطأ حيث اصطدمت ساقه بالخطأ بذراع السرعات، فزادت سرعة الجرار فجأة، ومن ثم فقد السيطرة على الجرار فاصطدم بالقطار المتجه للقاهرة من الاسكندرية.

كما قررت نيابة شرق الإسكندرية، حبس كل من السائق ومساعد السائق والملاحظ 4 أيام على ذمة التحقيق.

وعقب الحادث، عاين فريق من جهات التحقيق، موقع تصادم جرار قطار بالعربة الخلفية لقطار القاهرة الإسكندرية لرفع أثار الحادث، والذي أدى إلى عدد من الاصابات.

وانتقل عدد من أفراد التحقيق لموقع الحادث لسؤال شهود العيان حول الواقعة، ورفع آثار الحادث للوقوف على الأسباب الفعلية للحادث، وقررت النيابة تشكل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث.