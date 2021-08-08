/644475/عبد-الله-جمعة-يوجه-رسالة-مثيرة-عبر-حسابة-قبل-مواجهة-الاتحاد-السكندري

نشر عبدالله جمعة لاعب خط وسط نادي الزمالك، عبر حسابة الشخصي”انستجرام” معلقاً:” حسبنا الله ونعم الوكيل هذه العباراة إذا قيلت في موضعها الصحيح كفيلة بأن تجرد الظالم من كل نعم الله عليه”.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع:”اللهي انت حسبي فيمن ظلمني وانت حسبي فيمن أذاني وانت حسبي فيمن قال عني ماليس فيني، حسبي الله ونعم الوكيل وكفي بالله حسيبا”.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على غزل المحلة بثلاثية دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بالجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية المجد السكندري المقرر لها بعد قليل بفندق الإقامة بالإسكندرية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد ذكي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حازم إمام

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – سيد نيمار – يوسف أسامة – يوسف إبراهيم “أوباما”

خط الهجوم : حميد أحداد

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب غزل المحلةة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت إنتظارا لمباراة الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 61 وبفارق مباراة أقل أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر إنطلاقها بعد دقائق.

ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك على غزل المحلة

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الفارس الأبيض بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء قبل أن يضيف سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الثاني ، ويعزز أشرف بن شرقي تقدم القلعة البيضاء أمام زعيم الفلاحين وينهي المباراة لصالح كتيبة باتريس كارتيرون بثلاثية دون رد.