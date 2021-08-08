في غياب ليونيل ميسي في لقاء يوفينتوس وبرشلونة في نهائي كأس جوان جامبر.. أرقام البرغوث في البطولة وأمام فريق السيدة العجوز وتاريخ مشاركتها في البطولة

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تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة الإسباني، ويوفينتوس الإيطالي في الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء نهائي كأس جوان جامبر، على ملعب "جوهان كرويف" بالعاصمة الهولندية، ولكن يدخل الفريق الكتلوني المباراة بدون القائد الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد مسيرة كروية دامت 16 عام.

قبل الخوض في أرقام ميسي في كأس جوان غامبر فهي بطولة ودية ينظمها نادي برشلونة بداية كل موسم على شرف مؤسس النادي السويسري، جوان هانز غامبر. أقيمت أول بطولة في العام 1966 في عهد إنريك لوديت كرئيس للنادي، ومنذ ذلك العام وحتى وقتنا الحالي تقام البطولة بانتظام.

نتيجة آخر لقاء بين برشلونة ويوفينتوس

وأما عن آخر لقاء جمع بين نادي برشلونة ويوفينتوس، كان في الثامن من شهر ديسمبر الماضي، في لقاء الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بثلاثية نظيفة للسيدة العجوز، وكان للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بصمته بهدفين في اللقاء في عودة الفريق برومنتادة قوية، ويؤكد ماكيني الفوز بالهدف الثالث، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتلوني، بعد الخسارة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، على ملعب السيدة العجوز.

نجح ليونيل ميسي في مباراة الذهاب بالجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، أمام يوفينتوس، ان يسجل هدف ويساعد في صناعة الهدف الثاني، في لقاء انتهى بنتيجة هدفين دون رد لصالح برشلونة، على استاد يوفينتوس.

أول لقاء بين يوفينتوس وبرشلونة في كأس جوان جامبر

شارك نادي يوفينتوس الإيطالي، في بطولة كأس جوان جامبر في نسخة، وحيده في عام 2005، واستطاع ان يخطف الفوز من الفريق الكتلوني، بعد انتهاء المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدفين، والتوجه لضربات الجزاء، والحظ يلعب مع فريق السيدة العجوز ويتوج باللقب.

ويستعرض دوت الخليج أرقام ليونيل ميسي في كأس جوان جامبر، وأمام يوفينتوس الإيطالي.

أرقام ليونيل ميسي أمام يوفينتوس

لعب ليونيل ميسي 6 مباريات أمام يوفنتوس في مسابقة دوري أبطال أوروبا، واستطاع تحقيق 3 إنتصارات، وتعادل في مبارتين، في حين خسر مباراة واحدة.

وسجل ميسي 3 أهداف في شباك يوفنتوس، بينما صنع هدفين، وكان قد توج على حساب السيدة العجوز بلقب دوري الأبطال في موسم 2014/2015.

أرقام ميسي في بطولة كأس جوان جامبر

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تحقيق وكسر أرقام أساطير نادي برشلونة على مر تاريخ بطولة كأس جوان جامبر، بتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 9 أهداف، ويأتي خلفة كلا من (خوان مانويل اسينسي، وتشيكي بيجريستين، وخريستو ستويتشكوف) لاعبي فريق كاتلونيا، في المركز الثاني برصيد 7 أهداف.

ليونيل ميسي هو اللاعب الوحيد الذي ربح جائزة أفضل لاعب أكثر من مرتين، في بطولة جوان جامبر، حيث ربحها 4 مرات، في 2013 أمام نادي سانتوس، وفي 2014 أمام كلوب ليون، وفي 2016 أمام نادي سامبدوريا وأخيرا في 2018 أمام بوكا جونيورز.

ليونيل ميسي هو اللاعب الوحيد في تاريخ كأس جوان جامبر الذي يسجل في ست نسخ متتالية (2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018).