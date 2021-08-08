مع عودة السياحة الروسية لمصر: مصر للطيران تسير رحلات مباشرة بين موسكو...

في إطار المجهودات المستمرة التى تقوم بها وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية و السياحية الوافدة إلى مصر، وبالإشارة لعودة السياحة الروسية الى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف مايقرب من ٦ سنوات ،، أعلنت شركة مصر للطيران عن البدء في تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية "موسكو" إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة و 3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 9 اغسطس 2021، علي أن تصل اولي رحلات مصر للطيران من موسكو الي مطار الغردقة غدا الاثنين في تمام الساعه التاسعه صباحا.

يأتى ذلك فى ضوء الدور الهام للناقل الوطني لجمهورية مصر العربية لتحقيق استيراتجية الوزارة فى التنمية والنهوض بقطاع الطيران.

هذا ومن المخطط أن تُسير مصر للطيران هذه الرحلات بطراز الآيرباص A330-300 والذي يسع لعدد 301 مقعد. كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة الى نظام ترفيهي حديث علي متن الطائرة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران تقوم بتسيير رحله يوميه منتظمة بين القاهره و موسكو.