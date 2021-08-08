عاجل.. الرئيس السيسى يتابع مستجدات مشروعات وزارة النقل

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية، حسبما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.





واستعرض الفريق كامل الوزير مستجدات الموقف التنفيذى الخاص بمشروع القطار الكهربائى السريع الذى سيربط مدينتى العين السخنة والعلمين امتداداً إلى مرسى مطروح، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى. وكذلك جهود الوزارة لتطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، فضلاً عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى ضمن منظومة النقل الذكى المتكامل الذى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتى ستحقق طفرة كبيرة فى وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهى الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

كما استعرض وزير النقل المحاور الجديدة المتكاملة على نهر النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بأن تكون منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل متكاملة الجوانب وليست مقتصرة فقط على الربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على ضفتى وادى النيل، ولتسهيل الحركة المرورية اليومية الكثيفة.

وعرض وزير النقل مستجدات العمل فى تطوير ورفع كفاءة أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذا الإجراءات الحالية المتخذة لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، بما فيها مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات وفقاً لأحدث النظم العالمية بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، خاصةً فى منطقة الصعيد بخط الأقصر- السد العالى.

كما وجه الرئيس السيسى بالاستغلال الأمثل للأصول ومساحات الأراضى التابعة لهيئة النقل العام داخل نطاق القاهرة الكبرى، أخذاً فى الاعتبار أن قطاع النقل بكافة مكوناته يشكل إحدى أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل عنصراً حيوياً فى الحياة اليومية للمواطنين.