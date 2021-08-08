مصر للطيران تسير رحلات مباشرة بين موسكو و«شرم الشيخ والغردقة»

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، عن البدء فى تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية "موسكو" إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة، و3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارًا من الإثنين المقبل، على أن تصل أولى رحلات مصر للطيران من موسكو إلى مطار الغردقة غدا الإثنين فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.





جاء ذلك فى إطار المجهودات المستمرة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، وبالإشارة لعودة السياحة الروسية الى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف مايقرب من 6 سنوات. يأتى ذلك فى ضوء الدور المهم للناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية لتحقيق استيراتجية الوزارة فى التنمية والنهوض بقطاع الطيران، ومن المخطط أن تُسير مصر للطيران هذه الرحلات بطراز الإيرباص A330-300 والذى يسع لـ 301 مقعد. كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة الى نظام ترفيهى حديث على متن الطائرة. تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران تقوم بتسيير رحله يوميه منتظمة بين القاهره وموسكو.

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