السفير المصرى فى واجادوجو يلتقى رئيس هيئة الطيران المدنى البوركينية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير إبراهيم عبدالعظيم الخولى، اليوم الأحد، سفير مصر فى واجادوجو، بـ "أزاكريا تراورى" رئيس هيئة الطيران المدنى البوركينية ANAC، حيث صرح عقب اللقاء بأنه قد تم بحث سُبل تفعيل مُذكرة التفاهم الموقعة عام 2017 لإطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة وواجادوجو، وذلك فى أعقاب زيارة الرئيس البوركينى "روك مارك كريستيان كابوريه" للقاهرة.





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