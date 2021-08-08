الأوقاف تنظم ندوة من دروس الهجرة النبوية: حسن التخطيط

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، إن الندوة تأتى فى إطار ملف تجديد الخطاب الدينى ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصرى.
وأشارت الوزارة إلى أن قناة النيل الثقافية سوف تنقل الندوة على الهواء مباشرة.
ويشارك فى الندوة كل من الشيخ يسرى عزام ( إمام مسجد صلاح الدين) ، والشيخ حازم جلال (إمام مسجد الحبيب المصطفى).
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