موعد وصول أبطال البعثة المصرية مطار القاهرة بعد التتويج الأولمبي

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تعود البعثة المصرية لمطار القاهرة بعد انتهاء منافسات أولمبياد طوكيو2020 بإحتلال المركز الرابع والخمسون في إنجاز تاريخي للفراعنة وبتحقيق أكبر عدد ميداليات في دورة واحدة بعد تحقيق ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية ويرصد دوت الخليج موعد وصول أبطال البعثة المصرية بعد التتويج الأولمبي في طوكيو.

ويحضر الأبطال للقاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح بعد غد الثلاثاء «صالة 2»، وسيكون في الاستقبال لفيف من الشخصيات الرياضية ورؤساء الاتحادات المعنية وممثلي الأندية.

موعد وصول أبطال البعثة المصرية بعد التتويج الأولمبي في طوكيو

في نفس الإطار قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تفويض الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، لحضور مراسم استقبال البطلة الأولمبية جيانا فاروق، أبنة الأهلي والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو مؤخرًا.

ترتيب مصر في جدول ميداليات الأولمبياد

جاء ترتيب مصر في جدول ميداليات أولمبياد طوكيو 2020، في المركز الثاني عربيا خلف قطر التي حلت في المركز الأول.

وحلت مصر في المركز الرابع إفريقيا بعد كينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

كما جاء ترتيب مصر عالميا في المركز الـ 54.

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو 202، بواقع ميدالية ذهبية، ومثلها فضية، بالإضافة إلى 4 برونزية.

رقم قياسي جديد

حصدت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد 6 ميداليات متنوعة كأكثر عدد ميداليات في دورة أولمبية واحدة، إذ أن الرقم القياسي 5 ميداليات، كان أكبر رقم وصلت إلية البعثة المصرية في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب الأولمبية، وتحقق في ثلاث مرات من قبل، وكانوا في أولمبياد برلين 36 ولندن 48 وأثينا 2004.

أول ذهبية في تاريخ منافسات السيدات

نجحت فريال أشرف، في التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتية، لتكون بذلك أول سيدة مصرية تتوج بالذهبية في فعاليات دورات الألعاب الأولمبية.

استعادة مصر صداراة العرب في التتويج بالميداليات الذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، برصيد 8 ذهبيات.

تحقيق أول ميدالية ذهبية للعرب في منافسات الكاراتية في دورات الألعاب الأولمبية.

نجاح تاريخي على المستوى العربي والإفريقي

أصبح منتخب اليد أول منتخب عربي وإفريقي ينهي دور المجموعات بـ 8 نقاط.

بالإضافة إلى كونه أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور ربع النهائي في الأولمبياد.

حلت مصر في المركز الثاني عربيا في طوكيو ٢٠٢٠ خلف قطر.

الوصول إلى المركز الثالث إفريقيا في طوكيو ٢٠٢٠ خلف كينيا وجنوب إفريقيا.

أصبحت مصر، أول دولة عربية وإفريقية تتوج بميدالية أولمبية في منافسات الكاراتية.

أصبحت الكاراتية هي اللعبة الثامنة التي تحرز مصر فيها ميداليات تاريخيا.