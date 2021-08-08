/644474/هدير-في-دعوى-خلع-عايزني-أربي-البهايم--وأسيب-الشغل

«بيطالبني بتربية البهايم وخدمة والدته .. وعايزني أسيب الشغل»..بهذة الكلمات رفعت الزوجة«هدير» صاحبة 25 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها «مدحت»، بمحكمة الاسرة بمدينة نصر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة

تحصيل مكسب مادي

قالت الزوجة لمراسلة «دوت الخليج»:« متزوجة بقالي 3 سنوات وعندي طفل وشغالة في معمل تحاليل.. وكان زوجي يعمل موظف في شركة بلاستيك.. وكان فاتح مشروع بسيط.. ولكن الحال اتقلب.. والمشروع وقف.. وبعد تدهور مشروع زوجي الخاص قام بشراء بهايم.. وقرر ان يبعها في السوق و يتحصل منها مكسب مادي بعد علفها وبيعها.

طلب مني ترك العمل

واضافت الزوجة في تصريح خاص لـ« دوت الخليج » :« طلب جوزي مني ترك العمل وإستقرارى في البيت لخدمة والدته والبهايم.. ولما رفض .. تعدى عليا بالضرب وحرق وجهى ببخار المكواه .. واقسم علي عدم خروجي بعد ذلك مقابل ان أوفق عليخدمة أمة والبهايم»

قامت بتوسيط أهله وأهلها

وأشارت الزوجة لـ« دوت الخليج» :« اشتكيت لأهله وأهلي .. علشان يشوفه معاه حل .. ويتراجع على اللى فى دماغة.. إلا أنه رفض وأصر عن قراره.. فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده.