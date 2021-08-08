/644473/مران-الزمالك-تدريبات-استشفائية-للأساسيين

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الذين شاركوا في لقاء أمس أمام غزل المحلة تدريبات استشفائية قبل المباراة الودية التي سيخوضها البدلاء والمستبعدون أمام فريق المجد السكندري المقرر لها بعد قليل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون خوض الأساسيين لتدريبات استشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على غزل المحلة بثلاثية دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بالجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية المجد السكندري المقرر لها بعد قليل بفندق الإقامة بالإسكندرية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد ذكي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حازم إمام

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – سيد نيمار – يوسف أسامة – يوسف إبراهيم “أوباما”

خط الهجوم : حميد أحداد

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب غزل المحلةة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت إنتظارا لمباراة الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 61 وبفارق مباراة أقل أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر إنطلاقها بعد دقائق.

ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك على غزل المحلة

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الفارس الأبيض بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء قبل أن يضيف سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الثاني ، ويعزز أشرف بن شرقي تقدم القلعة البيضاء أمام زعيم الفلاحين وينهي المباراة لصالح كتيبة باتريس كارتيرون بثلاثية دون رد.