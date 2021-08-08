كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المجد

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع : أحمد ذكي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حازم إمام
خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – سيد نيمار – يوسف أسامة – يوسف إبراهيم “أوباما”
خط الهجوم : حميد أحداد
ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.
حقق الزمالك فوزا هاما على حساب غزل المحلةة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.
ورفع الزمالك رصيده للنقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت إنتظارا لمباراة الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 61 وبفارق مباراة أقل أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر إنطلاقها بعد دقائق.
ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك على غزل المحلة
وسجل أحمد سيد زيزو هدف الفارس الأبيض بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء قبل أن يضيف سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الثاني ، ويعزز أشرف بن شرقي تقدم القلعة البيضاء أمام زعيم الفلاحين وينهي المباراة لصالح كتيبة باتريس كارتيرون بثلاثية دون رد.
تشكيل فريق غزل المحلة
في حراسة المرمى: عمرو شعبان.
في خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك.
في خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ.
في خط الهجوم: خالد رسلان.
تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة غزل المحلة
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :
حراسة المرمي: جنش.
خط الدفاع: عبدالشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي.
خط الوسط: طارق، عبدالعزيز، شيكابالا.
خط الهجوم: زيزو، بن شرقي، سيف الجزيري.
بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة
فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:
أبوجبل، فتوح، حازم إمام، علاء، روقة، جابر، أيمن حفني، أحداد، مروان حمدي.
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