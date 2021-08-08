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مستقبل وطن بأسيوط  يبحث الترتيبات الأولية لانطلق دوري الحزب في نسخته الثالثة

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ترأس النائب المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط والنائب علي مهران الأمين المساعد ومحمود نفادي أمين التنظيم وكامل الخازندار الأمين المساعد للحزب و أحمد المنياوي  أمين شباب المحافظة الاجتماع التحضيري الأول للموسم الثالث لمسابقة دوري مستقبل وطن ٢٠٢١ وتناول اللقاء بحث الترتيبات  الأولية لانطلاق مسابقة دورى مستقبل وطن لإكتشاف المواهب  والتطرق لنتائج نجاحات النسختين السابقتين وكيفية تطوير المسابقة  بالشكل الذي يتناسب مع طموحات وتطلعات الحزب

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وصرح المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط  عن فعاليات الموسم الثالث للدوري  بأنه سوف يتم تنظيمها تحت رعاية المستشار  عبد الوهاب عيد الرازق رئيس الحزب  والمهندس اشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

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وأضاف  النائب  أن الدوري يستهدف أكبر عدد من الشباب في المرحلة السنية من١٨الي٣٥سنه من كافة النجوع والقري  والمراكز والمدن في محافظة أسيوط وذلك خلال الفترة من ١٠اغسطس حتي٢٠سبتمبر تحت شعار خلي موهبتك تتكلم وأضاف النائب علي مهران  أن الدوري يقام علي ثلاث مراحل تبدأ بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضيه المشاركة علي مستوي الوحدات الحزبية في القري والشياخات  بينما تقام منافسات المرحلة التانية علي مستوي المراكز المختلفة وصولا إلي المرحله الثالثة التي تكون علي مستوي أمانة المحافظة  بالكامل لتصعيد فريق واحد يمثل محافظة أسيوط تأتى بعد ذلك التصفيات علي مستوي الأمانة المركزية للحزب.

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وأضاف أحمد حسام المنياوي أمين الشباب  أنه توجد جوائز مالية وميداليات تذكارية للفرق الفائزه في الدوري في كافة المستويات للدورى حيث تحصل الفرق الثلاث الاولي بالمستوي الاول علي ميداليات كجائزة  تذكارية  علي أن يتم تحديد الجائزة  المادية المقترحة  من قبل لجنة التنظيم المحافظه  والمستوي الثاني سيحصل الفريق الأول الفائز  علي ميدالية وكأس مع جائزه ماديه  والثاني  سيحصل علي ميداليه وجائزة مالية  والثالث سيحصل علي جائزة مالية  وميدالية .. أما المستوي الثالث سيحصل والأول علي ميداليه وكأس  وجائزة مالية   والثالث ميداليه وجائزة مالية  والمستوي الرابع النهائي سيحصل الاول علي ميداليات  بجانب الدرع  وجائزة ماليه نصف مليون جنيه والثاني ميداليات ودرع وجائزة مالية ربع مليون جنيه والثالث سيحصل علي١٥٠الف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.

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  الجدير بالذكر أنه حضر الاجتماع النائب أحمد الشناوي والنائب حسام ماضي وأمناء شباب المحافظه وأمناء شباب المراكز المختلفه من ديروط الي صدفا وأعضاء أمانة شباب المحافظه وأمناء المراكز   وأشار المنياوي في نهاية  حديثه الي أن دوري مستقبل وطن يتم تنظيمه في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافيه والاجتماعيه لتنفيذ خدمات للشباب واكتشاف مواهبهم وتحقيق حلمهم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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