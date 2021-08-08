ساسي يثير غضب جماهير الزمالك بعد تسجيل هدفه الأول مع الدحيل «صور»

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أحرز فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق أول أهدافه مع الدحيل القطري في المباراة الودية التي يخوضها الفريق القطري في إولى مبارياته الودية إستعدادا للموسم المقبل من الدوري القطري ، ويحتفل بنفس طريقته مع الفارس الأبيض، الأمر الذي أثار غضب العديد من جماهير الفارس الأبيض على مواقع التواصل الإجتماعي ويرصد دوت الخليج تفاصيل المباراة.

فرجاني ساسي يثير غضب جماهير الزمالك بعد تسجيل هدفه الأول مع الدحيل

وأنتهت المباراة الودية التي خاضها الفريق الأول صباح اليوم أمام فريق سخويشات النمساوي بفوز الدحيل بهدفين دون مقابل جاءا في الشوط الثاني احرزهما ادميلسون دا سيلفا من ضربة حرة مباشرة، وفرجاني ساسي بعد كرة تهيأت له من نام تاي هي ونجح في وضعها داخل الشباك.

فرجاني ساسي يسجل هدفه الأول مع الدحيل القطري

وأستطاع الدحيل ان يظهر بشكل جيد بعد ان نجح في السيطرة على مجريات المباراة في معظم الاوقات وظهر اللاعبون بلياقة بدنية جيدة.

ولعب الفريق بتشكيلة ضمت كل من: صلاح زكريا، سلطان البريك، توبي الدرفيليد، بوسف ايمن، علي مال الله، لويز مارتن، فرجاني ساسي، نام تاي هي، ادميلسون دا سيلفا، رابح يحي، مايكل اولونغا.

وفي الشوط الثاني جرت تغييرات حيث دخل الى أرضية الملعب كل من خالد مفتاح، عبد الرحمن محمد، شهاب الليثي، فارس سعيد، لطفي مادجر، جاسم المهيري، مبارك شنان.

وقبل إنطلاقة شوط المباراة الثاني قام السيد محمد بشير السليطي رئيس البعثة بتقديم درع تذكاري لرئيس النادي النمساوي يحمل شعار الدحيل تعبيراً عن التقدير وبداية لعلاقة أخوية بين الناديين.

وكتب فرجاني ساسي عبر تويتر: " الحمد الله يسعدني أن أكون جزءًا من هذا النادي الجميل، أنا متحمس للبدء".

وأعلن الدحيل القطري يعلن التعاقد مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق بعقد احتراف لثلاث مواسم قادمة في صفقة إنتقال حر بعد أن رفض اللاعب التجديد للقلعة البيضاء.

الزمالك يشكو ساسي بعد الإنضمام للدحيل

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل للفيفا للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقا لبنود تعاقده.

ويرصد دوت الخليج آخر أخبار الزمالك، مع ملف الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وتستند اللجنة المكلفة في شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادي الذي يؤكد أن الموسم الحالي سوف ينتهي في ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ وكذلك موقع الفيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر نفس الموعد السابق.