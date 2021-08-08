/644467/الأهلي-يفوض-مهند-مجدي-لحضور-مراسم-استقبال-جيانا-فاروق-تفاصيل

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تفويض مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، لحضور مراسم استقبال البطلة الأولمبية جيانا فاروق، ابنة الأهلي والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو مؤخراً .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

هذا وسيصل الأبطال للقاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء صالة 2، وسيكون في الاستقبال لفيف من الشخصيات الرياضية ورؤساء الاتحادات المعنية وممثلي الأندية.

توجت جيانا فاروق بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويستعرض دوت الخليج الإنجازات التي حققتها جيانا فاروق بعد تتويجها بالبرونزية.

ستسجل جيانا فاروق كأول مصرية وعربية وإفريقية تتوج بميدالية في منافسات الكاراتيه أولمبيا، وربما الأخيرة لأن اللعبة سترفع مرة أخرى من المنافسات في أولمبياد باريس 2024.

جيانا فاروق أصبحت هي السيدة الرابعة التي تحرز ميداليات لمصر تاريخيا.

أصبحت الكاراتيه هي اللعبة الثامنة التي تحرز مصر فيها ميداليات تاريخيا.

أصبحت تلك الميدالية هي البرونزية الرابعة لـ مصر في أولمبياد طوكيو، والميدالية الـ36 لمصر في الأولمبياد تاريخيا.

كما تعد تلك هي البرونزية الـ19 لـ مصر تاريخيا، بجانب 7 ذهبيات، و10 فضيات.

وستحمل جيانا فاروق علم مصر في حفل ختام أولمبياد طوكيو 2020 بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية، تكريما لها على إنجازها.

عوالم نتشاركها

يأتى حفل اختتام أولمبياد طوكيو 2020، تحت شعار “عوالم نتشاركها“.

وتم إطلاق هذا الشعار تأكيدا على أن الرياضة قادرة على جمع الشعوب، وحتى تتذكر الدول أنهم تشاركوا نفس الإثارة والحدث حتى وإن لميتمكنوا من تشارك نفس الأماكن بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويشهد حفل الختام، بعض العروض الفنية، وطابور العرض.

بالإضافة إلى موكب خاص لكل بعثة.

ثم بعد ذلك تسلم طوكيو راية الأولمبياد للمثل فرنسا، باعتبارها هي الدولة المنظمة للنسخة القادمة من الأولمبياد.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

شاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل قبل طوكيو، كانت في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 38 ميدالية أولمبية، بواقع 8 ذهبية و11 فضية و19 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 8 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.