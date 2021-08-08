/644476/التموين-وصول-نسب-صرف-السلع-الي-50-ويتم-العمل-على ضخ-كل-احتياجات-المواطن
أكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ، بأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقي تقرير من شركتي الجملة( العامة والمصرية )حول توافر السلع الغذائية بمنافذ صرف السلع ونسب الصرف لتلك السلع في اليوم الثامن.
توافر كل السلع بمنافذ الصرف
وأشار كمال إلي أن التقرير الوارد للدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أفاد بأن نسب صرف السلع التموينية وصلت الي الـ 50%، مشيرا الي توافر كل السلع بمنافذ الصرف الخاصة بها.
وأكد معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة بان شركتي الجملة تضخ يوميا حوالي 4 ألاف طن سكر، وما يقارب 3ألاف طن زيت مناصفتاَ بين العبوة زنة 1 لتر والعبوة زنة 800 ملي جرام، بالإضافة إلي ضخ قرابة ألف طن ارز، وألف طن مكورنة يوميا.
وأضاف كمال أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميا نسب الصرف وتوافر السلع ويوجه مديريات التموين بتسيير حملات يومية علي منافذ الصرف التي يصل عددها إلي 38 ألف منفذ، للتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطن وعدم التلاعب في الدعم المقدم له .
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