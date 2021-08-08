/644476/التموين-وصول-نسب-صرف-السلع-الي-50-ويتم-العمل-على ضخ-كل-احتياجات-المواطن

أكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ، بأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد تلقي تقرير من شركتي الجملة( العامة ‏والمصرية )حول توافر السلع الغذائية بمنافذ صرف السلع ونسب ‏الصرف لتلك السلع في اليوم الثامن.

توافر كل السلع بمنافذ الصرف

وأشار كمال إلي أن التقرير ‏الوارد للدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أفاد بأن نسب صرف السلع التموينية وصلت الي ‏الـ 50%، مشيرا الي توافر كل السلع بمنافذ الصرف الخاصة بها.

‏وأكد معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ‏بان شركتي الجملة تضخ يوميا حوالي 4 ألاف طن سكر، وما يقارب ‏‏3ألاف طن زيت مناصفتاَ بين العبوة زنة 1 لتر والعبوة زنة 800 ‏ملي جرام، بالإضافة إلي ضخ قرابة ألف طن ارز، وألف طن مكورنة ‏يوميا.

وأضاف كمال أن الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميا نسب الصرف وتوافر ‏السلع ويوجه مديريات التموين بتسيير حملات يومية علي منافذ ‏الصرف التي يصل عددها إلي 38 ألف منفذ، للتأكد من جودة السلع ‏المعروضة للمواطن وعدم التلاعب في الدعم المقدم له .‏