«4 لانشات و5 سيارات إطفاء».. الحماية المدنية تسيطر على حريق مركب نيلي بالزمالك (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق هائل شب داخل مركب بكورنيش النيل بمنطقة الزمالك، ومحاصرة النيران قبل تسللها إلى المراكب المجاورة وتجري الأن عملية التبريد.

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن القاهرة يفيد نشوب حريق بمركب كائنة بكورنيش النيل بمنطقة الزمالك، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والدفع بـ 3 لانشات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والاستعانة بلانش من الحماية المدنية بالجيزة، و5 سيارات إطفاء.

من جهة أخرى وصل فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة معاينة أثار الحريق والوقوف على ملابساته والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.