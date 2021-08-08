جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، إن الهدف من برنامج (الإمام المفكر) هو صنع جيل شديد التميز من الأئمة المفكرين يسهم فى قيادة الرأى العام الدينى وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفنيد أباطيل المتطرفين، ويقوم بنشر الفكر الوسطى المستنير محليا وعالميا".





وأضاف جمعة، خلال لقائه بالمجموعة الرابعة من المرشحين للبرنامج التدريبى المتميز (الإمام المفكر) بقاعة (حراء) بديوان عام وزارة الأوقاف، أن المنهج الذى سيتم تدريسه للمقبولين بهذا البرنامج، هو علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان، حيث تعمل الوزارة تعمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقى بالأئمة إلى المستوى الذى ننشده فى العالم المفكر المستنير". وأوضح أن اختيار المرشحين لهذا البرنامج يأتى بعد مراحل متعددة من الاختبارات والمقابلات وتقييم المستوى الدعوى والثقافى والفكرى لدى الإمام المرشح للالتحاق بهذا البرنامج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمعة يلتقى المجموعة الرابعة من الأئمة المرشحين لبرنامج الإمام المفكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.