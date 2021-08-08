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يأتى هذا التوقيع تحقيقًا وتجسيدًا لتبادل المذكرات التى تمت فى 21 أكتوبر 2020، وكنتيجة للمشاورات المكثفة لضمان التزويد السلس والناجح لتلك المعدات.
صرح السفير نوكى قائلًا: "تأتى هذه المنحة تعبيرًا عن تضامن شعب وحكومة اليابان مع أصدقائنا المصريين"، وتمنى أن تساهم هذه المعدات الطبية فى تعزيز الإجراءات المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأيضًا فى تعزيز نظام الرعاية الطبية والصحية فى مصر، وستواصل اليابان العمل جنبًا إلى جنب مع مصر فى قطاع الصحة وفقًا لمبادئ "الأمن البشرى" وأهداف التنمية المستدامة، وسنتغلب معًا على هذه الأزمة التى هى بمثابة "أزمة القرن".
وخلال الاجتماع، تناول السفير نوكى ومعالى الوزيرة، الدكتورة هالة زايد لمحة شاملة عن التعاون، واتفقا على تسريع تنفيذه، تصل قيمة تعاون اليابان مع مصر فى محاربة فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 250 مليون دولار.
ويتضمن توفير المعدات الطبية يابانية الصنع، ومعدات الوقاية الشخصية PPE، والتعاون لتحسين سلسلة التبريد، ودعم النساء والأطفال ودور الحضانة والمجتمعات والأبحاث الجديدة بجامعة E-JUST، بالإضافة إلى دعم الميزانية لإصلاح الاقتصاد وتخفيف الضغط على الاقتصاد "انظر البيان المرفق".
كما تتعاون اليابان أيضًا مع مرفق كوفاكس، التحالف العالمى للقاحات، بمساهمة قدرها مليار دولار أمريكى، وهى تمثل أكثر من 10٪ من إجمالى ميزانية المرفق اعتبارًا من شهر يونيو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاقية مع اليابان لدعم مصر بـ 12 جهاز أشعة مقطعية و5 مولدات كهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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