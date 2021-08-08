النشرة المرورية.. زحام بالبحر الأعظم وسيولة بالنصر ووسط المدينة

جدة - نرمين السيد - وشدد صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، على قائدى السيارات الالتزام بإرشادات الإدارة العامة للمرور، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى تفعيل خط الإغاثة 01221110000.

وأوضح صابر أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى محور فيكتور أمانويل، وفى كورنيش الإسكندرية بطريق الجيش عند منطقة خالد بن الوليد.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى طريق ميت غمر- طلخا، للمتجه إلى كوبرى الجامعة، وفى شارع جيهان السادات المتجه إلى حى الجامعة بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أن الحركة المروية فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضٍ تماما.

وتابع صابر أن محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام عند ميدان المؤسسة للقادم من محطة مترو شبرا الخيمة ومتجه لمناطق ميت نما، موضحا أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعى، عدا مناطق الأعمال أعلى الأوتوستراد والمنيب والكنيسة.

ولفت صابر إلى أن محور 26 يوليو يشهد بعض الأحجام، أعلى منطقة ناهيا للقادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان، ناصحا بعدم تغيير أى مسارات.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارع البحر الأعظم للقادم من نفق عباس ومتجه للمنيب، ناصحا باستخدام شارع ربيع الجيزى، مشيرا إلى أن باقى المحاور المرورية بمحافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعى.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى ظهور بعض الأحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر، وكذلك وجود أحجام أعلى كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزارية، ويفضل سلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونوّه صابر إلى أن جميع مناطق وسط المدينة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، ناصحا بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.