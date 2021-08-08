رئيس الجمهورية يوفد مندوبا لتشييع جنازة الفنانة دلال عبد العزيز

جدة - نرمين السيد - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد محمد محسن عمارة، للمشاركة فى تشييع جنازة المرحومة الفنانة دلال عبد العزيز، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته.





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