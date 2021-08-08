تنظيم 6 قوافل علاجية بيطرية مجانية بقرى محافظة بنى سويف خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف، بأنه سيتم تنظيم 6 قوافل علاجية بيطرية على مدار الأسبوع الحالى، ضمن برنامج قوافل الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية، والذى ينفذه قطاع الطب البيطرى للسنة السادسة بالاشتراك مع معهد بحوث التناسليات التابع لوزارة الزراعة.





وأضاف مدير الطب البيطرى بالمحافظة - وفقا لبيان للمحافظة، اليوم الأحد، عقب استعراض المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم لتقرير مديرية الطب البيطرى - أن القوافل بدأت أمس السبت بقافلة بقرية بليفيا مركز بنى سويف، والقافلة الثانية اليوم ببندر اهناسيا ، والثالثة غدا الاثنين بقرية دلاص مركز ناصر، والرابعة بعد غد الثلاثاء بكفر منصور فى ببا، والخامسة باهناسيا الخضراء مركز بنى سويف يوم 11 أغسطس، وتُختتم بالقافلة السادسة يوم الخميس المقبل بقرية ميدوم بالواسطى". وأوضح البيان أن التقرير تضمن البدء فى تنظيم قوافل علاجية مجانية بقرى بنى سويف، ضمن بروتوكول التعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومديرية الطب البيطرى لعمل مسح تناسلى شامل، وتقديم الخدمات البيطرية المتطورة للثروة الحيوانية وتوفير العلاج بالمجان، بجانب عقد ندوات علمية موسعة للأطباء البيطريين والمربين بالمحافظة.

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