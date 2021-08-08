/644462/عمر-ربيع-السيسي-يكتب قدسوا-الدين-ولا-تقدسوا-تجار-الدين

لا خلاف أن الدين هو المنظومة الوحيدة المتكاملة هو تجلي مثالية الله علي الأرض هو القوة الوحيدة القادرة علي ترويض الخوف من العبثية والجهماء داخل النفس البشرية ومهما ازدادت محاولات العلمانية لانتقاص مكانة الدين سيظل هو الوسيلة الوحيدة للعبور بسلام لكني لم أجد فعلا أشد قبحا ودنوا من استغلال هذا الدين للتستر به أمام النوايا الدنيئة والمصالح الشخصية فمحاولات جماعة الاخوان المسلمين أو مشاريع الاسلام السياسي لربط وجودهم بوجود الدين او اطفاء نوع من القدسية المكتسبة من الدين لهم هي محاولات لا تقل وقاحة عن محاولة النظام الديكتاتوري لربط بقاءه ببقاء الاستقرار والأمن لاعلاء رموزه كرموز الوطنية والوفاء.

قدسوا الدين ولا تقدسوا تجار الدين

قد وجدت أن الجميع يتاجر أحدهم يتاجر بالدين والأخر بالوطن وأخر بالانسانية والشعوب الراسفة في الجهل هي من تسدد ثمن هذا التعسف

بلغت ذروة تلك التجارة ابان ثورات الربيع العربي اللتي جلبت خريفا لا زال يعصف بدول مجاورة تساقطت مؤسساتها وأركانها كأوراق بالية في خريف قاس ولولا جيشنا الوطني لعصفت بنا تلك الأمواج .. ادعي هؤلاء القيام بثورة ال25 من يناير رغم أنهم كانوا خلف القضبان حينها حيث موضعهم الأساسي وهم العنصر الوحيد الذي جني ثمار الثورة بعد أن اعتلوا موجتها وعلموا جيدا كيف يصيدوا في الماء العكر استغلوا أن شعوبنا مؤمنة بسجيتها وحساسة ومقدرة لكل ما يمس الدين من قريب أو بعيد وكيف لا ومصر بلد العلم والعلماء بلد الأزهر الشريف هي من قرأت القران بعد أن نزل في مكة ..

هؤلاء نادوا بالديمقراطية ولازلت لاأعلم كيف تجتمع الديمقراطية مع الولاء المطلق للمرشد او الحاكم والتبعية العمياء له .. نقول مجددا قدسوا الدين ولا تقدسوا من يستغلوا الدين أظن أن الأمر بات واضحا وانكشفت النوايا أمام الجميع أنه لم يسع هؤلاء قط الا للسلطة والأمجاد الشخصية فقط علي حساب الدين لم أشهدهم يوما يسعون حكم الأزهر الشريف او وزارة الأوقاف أو ايا مما يمثل الدين .. واني لأتمن وبشدة قرار الدولة في منع التحدث في الدين لمن لا يحملوا شهادة أزهرية فمنابر المساجد ليست منصات اعلامية ولا أدوات لغسل العقول .. حفظ الله مصر شعبا وجيشا