/644461/النائب-خالد-مصطفى-الصحة-توافق-على-تزويد-مستشفى-اليوم-الواحد-بأجهزة-تنفس-و6-حضانات

أعلن النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ،،رئيس لجنه التعليم والبحث العلمي حزب مستقبل وطن أمانه القاهره، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وافقت على تزويد مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج بعدد ٦حضانات لحديثي الولاده وعدد ٤ أجهزه تنفس صناعي وذلك بناء على الطلب المقدم منه بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية بالمستشفى.

الصحة توافق على تزويد مستشفى اليوم الواحد بأجهزة تنفس و6 حضانات وأكد النائب خالد مصطفى، أن وزارة الصحة ستقوم بتوريد الأجهزة الطبية خلال اسبوعبن،موجها التحية والتقدير لوزيرة الصحه د هاله زايد لسرعتة الاستجابة لمطالب أهالى المرج وتحسين الخدمات الطبية بالمستشفى. وتعهد عضو مجلس الشيوخ الإهتمام بملفي الصحة والتعليم بدائرة المرج، رافعا شعار "مسافة السكة لخدمة الجميع”.

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