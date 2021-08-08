/644459/تاريخ-مواجهات-إيهاب-جلال-أمام-الأهلي-قبل-مباراة-الدوري

يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام الإسماعيلي في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز على الدروايش من أجل مواصلة صدراته لجدول ترتيب لدوري، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أرقام إيهاب جلال المدير الفني للقلعة الصفراء أمام أبناء الجزيرة.

الأهلي يواجه الإسماعيلي في الدوري الممتاز وخاض إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي مواجهات متعددة أمام النادي الأهلي سواء مع مصر المقاصة أو الزمالك وإنبي ، وشهدت تلك المواجهات توزان وندية كبيرة في تاريخ مواجهات «بوب» الدروايش أمام المارد الأحمر ، ونستعرض مواجهات المدرب طبقا لإحصائيات نشرها محمد سويلم بالموقع الرسمي للنادي الأصفر. تاريخ مواجهات إيهاب جلال أمام الأهلي يوم 28 ديسمبر 2014 .. خسر مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال من الأهلى 0 / 1 يوم 17 يونيه 2015 .. خسر مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال من الأهلى 0/ 2 يوم 5 نوفمبر 2015 .. فاز مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال على الأهلى 1 / 0 يوم 5 مارس 2016 .. خسر مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال من الأهلى 1 / 2 يوم 4 ديسمبر 2016 .. خسر مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال من الأهلى 0/ 1 يوم 29 مايو 2017 .. تعادل مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال مع الأهلى 2 / 2 يوم 2 ديسمبر 2017 .. خسر إنبى بقيادة إيهاب جلال من الأهلى 1 / 4 يوم 8 يناير 2018 .. خسر الزمالك بقيادة إيهاب جلال من الأهلى 0/ 3 يوم 25 أبريل 2019 .. خسر المصرى بقيادة إيهاب جلال من الأهلى 0/ 2 يوم 14 فبراير 2020 .. خسر المصرى بقيادة إيهاب جلال من الأهلى 0/ 3 يوم 19 سبتمبر 2020 .. تعادل مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال مع الأهلى 0/ 0 يوم 13 ديسمبر 2020 .. خسر مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال من الأهلى 1 / 3 موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي وتقام المباراة بين الأهلي والإسماعيلي في تمام التاسعة من مساء الأربعاء المقبل على ستاد الأسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت احداث اللقاء.

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