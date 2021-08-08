مصدر أمني يكشف التفاصيل الكاملة لحريق مركب الزمالك (صور)

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أثار حريق مركب الزمالك الفزع بين المواطنين بعد ارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد الأدخنة منها وتسبب حريق المركب في وجود سحابة سوداء غطت سماء المنطقة بأكملها.

كما تسبب حريق مركب الزمالك في توقف الحركة المرورية إثر توقف سيارات المواطنين لمشاهدة الحريق.

مصدر أمني

وقال مصدر أمنى في تصريح خاص لـ «دوت الخليج »، إن حريق مركب الزمالك بدأ في الطابقين الأول والثاني من المطعم ولم ينتج الحادث عن أي إصابات من العاملين أو رواد المكان بأكملة.

وكانت انتقلت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لمعاينة آثار حريق المركب النيلي بمنطقة الزمالك وقررت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث بشأن الواقعة.

وفي السياق نفسة تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، و اللواء رجب عبد العال، اليوم الأحد، موقع حريق المركب العائم بالزمالك، لتفقد خطوات السيطرة على الحريق، والوقوف على أسباب الحادث.

ماش كهربائي

كشفت المعاينة الأولية لحريق مركب الزمالك، أن الحريق نشب فى الطابق الثانى والأخير من العائمة بسبب ماس كهربى، لزيادة الأحمال وارتفاع حرارة الجو، ما أدى لاندلاع النيران التى التهمت معظم الطابقين بالكامل، ولم ينتج عنه أى إصابات، وانتقل رجال المعمل الجنائى لإجراء المعاينة حول الحريق.