/644457/محمد-صلاح-يقود-هجوم-ليفربول-في-مواجهة-أتليتك-بلباو

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل الفريق في مواجهة اليوم أمام فريق أتليتك بلباو، ضمن منافسات المباريات الودية للفريق استعدادا لمواجهات الدوري.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل فريق ليفربول، والذي جاء كالتالي:

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندي روبرتسون.

الوسط: جيمس ميلنر – نابي كيتا – هيرفي إليوت.

الهجوم: ديوجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني.

وواجه ليفربول، نظيره بولونيا الإيطالي في مباراتين مدتهما 60 دقيقة، خلال تواجد الريدز في معسكر الفريق في فرنسا، والذي انطلقى في تمام الساعة الرابعة والسادسة بتوقيت القاهرة، ويستعرض دوت الخليج نتيجة المبارتين.

نتيجة المباراة الأولى

نجح ليفربول في تحقيق فوز وتقديم مباراة ولا أروع امام بولونيا الإيطالي في اللقاء الأول الودي بين الفريقين، بنتيجة هدفين دون رد، والتي انطلقت في الرابعة مساء اليوم، في لقاء من ساعة واحده فقط.

سجل ليفربول الهدف الأول في اللقاء الأول، عن طريق البرتغالي الصغير ديجو جوتا، وجاء بالهدف الثاني عن طريق السنغالي ساديو مانى.

نتيجة المباراة الثانية

نجح الكوري الجنوبي مينامينو في تسجل هدف الفوز والوحيد في المباراة الثانية والتي جمعت، ليفربول مع بولونيا في لقاء ودي ثاني، من ساعة واحده فقط، ليقود فريقه للفوز بجدارة.

أهدر ديفوك أورويجي ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة والاربعون من عمر المبااة، بعد تسديدة على يسار الحارس الذي توجه للزاوية اليمنى، لتصتدم بالقائم الأيسر وترتد، وينجح دفاع بواونيا في تشتيت الكرة وإبعاد الخطورة على مرماه.

مباريات ليفربول الودية قبل بداية الموسم

وخاض ليفربول خلال استعداداته للموسم الجديد حتى الآن 4 مباريات ودية، حيث تعادل مع إنسبروك النمساوي 1-1 في مباراة لمدة 30 دقيقة، وتعادل بنفس النتيجة مع شتوتجارت الألماني في لقاء لمدة نصف ساعة أيضا.

حقق ليفربول الفوز في الودية الثالثة على ماينز الألماني بهدف دون مقابل، في حين خسر الودية الرابعة أمام هيرتا برلين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ومن الجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه أتلتيك بيلباو الإسباني وديا يوم 8 أغسطس، ثم سيلتقي مع أوساسونا يوم 9 أغسطس، في آخر الوديات قبل انطلاق الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يفتتح مشواره في الموسم الجديد 2021-2022 بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام فريق نورويتش سيتي "الصاعد حديثا" يوم 14 أغسطس المقبل.

ويسعى ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، بعد أن توج مانشستر سيتي بلقب الموسم الماضي، كما يهدف الريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن توج به 6 مرات آخرها في موسم 2018-2019.