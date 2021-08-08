محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان موقع حريق مركب الزمالك (صور)

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، و اللواء رجب عبد العال، اليوم الأحد، موقع حريق المركب العائم بالزمالك، لتفقد خطوات السيطرة على الحريق، والوقوف على أسباب الحادث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق مركب الزمالك

تفاصيل الحريق

وكان اندلع حريق داخل عائمة نيلية بمنطقة الزمالك، ويكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم للسيطرة على النيران.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مركبة نيلية في الزمالك، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت الاستعانة بلانشات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ماش كهربائي

كشفت المعاينة الأولية لحريق مركب الزمالك، أن الحريق نشب فى الطابق الثانى والأخير من العائمة بسبب ماس كهربى، لزيادة الأحمال وارتفاع حرارة الجو، ما أدى لاندلاع النيران التى التهمت معظم الطابقين بالكامل، ولم ينتج عنه أى إصابات، وانتقل رجال المعمل الجنائى لإجراء المعاينة حول الحريق.

حريق داخل مخزن خردة

وفي سياق أخر نجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على حريق داخل مخزن خردة فى منطقة الحوامدية بالجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون وقوع إصابات بشرية.