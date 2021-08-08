/644455/المعاينة-حريق-مركب-الزمالك-التهم-طابقين-بسبب-ماس-كهربائى-والإطفاء-تحاول-الإخماد

كشفت المعاينة الأولية لحريق مركب الزمالك، أن الحريق نشب فى الطابق الثانى والأخير من العائمة بسبب ماس كهربى، لزيادة الأحمال وارتفاع حرارة الجو، ما أدى لاندلاع النيران التى التهمت معظم الطابقين بالكامل، ولم ينتج عنه أى إصابات، وانتقل رجال المعمل الجنائى لإجراء المعاينة حول الحريق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق مركب الزمالك واستعانت إدارة الحماية المدنية بـ 4 لانشات إطفاء و10 سيارات لمحاولة إخماد حريق داخل عائمة نيلية بمنطقة الزمالك، ويكافح رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق.

تفاصيل الحريق وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مركبة نيلية في الزمالك وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان ، وتم الاستعانة بلانشات إطفاء للسيطرة على الحريق.

مصدر أمنى

وفي سياق اخر قال مصدر أمنى بخصوص ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بشأن نشوب حريق هائل بوحدة سكنية بأحد العمارات في دائرة قسم شرطة حلوان، بسبب قيام عدد من الأشخاص بإطلاق الألعاب النارية خلال الإحتفال بإحدى المناسبات أمام العمارة مكان الواقعة.

تفاصيل الحريق

بالفحص أتضح عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ إلى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بإندلاع حريق بوحدة سكنية بأحد العقارات بدائرة القسم إثر ماس كهربائى دون حدوث إصابات.

ألعاب نارية

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن قيام كل من «سائق – فنى ألوميتال ، مقيمان بدائرة القسم»، بإستخدام ألعاب نارية إحتفالاً بإحدى المناسبات أمام العقار مكان الواقعة تزامناً مع إندلاع الحريق، وإطلاق الألعاب النارية فى الجهة المقابلة للعقار ، وأنهما لم يتسببا فى نشوب الحريق.