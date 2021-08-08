/644454/هدف-المارد-الأحمر-الرجاء-يعلن-رحيل-رحيمي-وبن-مالانجو-قبل-مباراة-الأهلي

أعلن نادي الرجاء المغربي رحيل لاعبه سفيان رحيمي عن صفوف الفريق لنادي العين الإماراتي وذلك قبل أيام من مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي والمقرر له 24 سبتمبر على ملعب جاسم بن حمد.

يأتي هذا عقب إعلان الرجاء المغربي إنتقال الكونغولي مالانجو لصفوف نادي الشارقة الإماراتي ليدخل الفريق المغربي مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي بلا خط هجوم أساسي وبدون لاعبي الفريق الأساسيان بعد رحيلهم بشكل رسمي عن صفوف الرجاء.

الرجاء يعلن رحيل أخطر ثنائي الفريق

وكتب الرجاء المغربي عبر الفيس بوك : "توصل نادي الرجاء الرياضي ونادي الشارقة الإماراتي إلى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب بين مالونغو لصفوف نادي الشارقة".

وتابع: "ويتوجه نادي الرجاء الرياضي بالشكر والامتنان لمهاجمه الدولي بين مالونغو على مشواره الرياضي الحافل مع الفريق، ويتمنى له مسيرة موفقة مع ناديه الجديد".

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بالسوبر الإفريقي

وقرر الإتحاد الإفريقي على إقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي في ملعب جاسم بن حمد نادي السد يوم الجمعة 24 سبتمبر القادم، وهو نفس الملعب الذي خاض عليه الفريق الأحمر المواجهة السابقة أمام نهضة بركان المغربي.

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - كهربا- محمد شريف

مصطفى شوبير حارس مرمى – صلاح محسن – عمرو السولية - جونيور أجاي – والتر بواليا – سعد سمير – مروان محسن – محمود وحيد.

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.

وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوي، وأيمن أشرف، والذي يغيب بسبب الإيقاف، وبدر بانون، بسبب الإصابة بدور برد، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بجانب عودة كريم نيدفيد.