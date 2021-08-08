محمود علاء يثير الجدل بـ"رسالة غامضة" عبر حسابه على انستجرام

/644452/محمود-علاء-يثير-الجدل-بـرسالة-غامضة-عبر-حسابه-على-انستجرام

نشر محمود علاء مدافع نادي الزمالك عبر حسابة الشخصي”استوري” انستجرام رسالة غامضة، حيث اثارت التسائلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلق:” من أهم علامات الراحه إنك تبقي وسط حروب ومعارك وصراعات وكل الأطراف انت كشفهم وشايف كدبهم ونفاقهم وتعمل نفسك مش فاهم ولا شايف حاجة ومطنش بمزاجك ولمزاجك مستمتع وبتبتسم ومريح دماغك ومش شاغل نفسك بأي حد يأخد فكره عنك إنك زكي أو حتي غبي”.

وتابع:”كفاية انك عارف نفسك كويس وإنك وصلت للحاله دي بمزاجك وبعيد عن الدوشة ووجع الدماغ”.

وأختتم:” وأجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا”.

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب غزل المحلةة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت إنتظارا لمباراة الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 61 وبفارق مباراة أقل أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر إنطلاقها بعد دقائق.

ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك على غزل المحلة

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الفارس الأبيض بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء قبل أن يضيف سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الثاني ، ويعزز أشرف بن شرقي تقدم القلعة البيضاء أمام زعيم الفلاحين وينهي المباراة لصالح كتيبة باتريس كارتيرون بثلاثية دون رد.

تشكيل فريق غزل المحلة

في حراسة المرمى: عمرو شعبان.

في خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك.

في خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ.

في خط الهجوم: خالد رسلان.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة غزل المحلة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي: جنش.

خط الدفاع: عبدالشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي.

خط الوسط: طارق، عبدالعزيز، شيكابالا.

خط الهجوم: زيزو، بن شرقي، سيف الجزيري.

بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:

أبوجبل، فتوح، حازم إمام، علاء، روقة، جابر، أيمن حفني، أحداد، مروان حمدي.