السياحة تشكل لجنة لمتابعة حريق مركب الزمالك

جدة - نرمين السيد - شكلت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، لجنة لمتابعة الحريق بأحد المراكب السياحية الشهيرة بمنطقة الزمالك.





وتوجهت اللجنة لمعاينة المركب السياحى والوقوف على أسباب الحريق والتأكد من مدى صلاحيته. وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق فى مطعم بأحد المراكب السياحية الشهيرة بمنطقة الزمالك، فتم على الفور الدفع بقوات الاطفاء ( 5 سيارات)، بالاضافة الى قوات الإنقاذ النهرى، لمحاولة السيطرة على النيران واخمادها.

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