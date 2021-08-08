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صور - محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إخماد حريق مركب سياحى بالزمالك

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محمد صابر 2021-08-08 16:34 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة موقع الحريق الذى نشب بالمركب السياحى عمر الخيام بشارع الموسيقار محمد عبدالوهاب بالزمالك بحى غرب للإشراف على عمليات الإطفاء.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث، كما قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس حى غرب، وعضوية ممثلين عن الحماية المدنية، والموارد المائية، وشرطة المسطحات المائية، والأمن الصناعى للوقوف على مدى توافر اشتراطات، ووسائل الحماية المدنية بالمركب المحترق.

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان الحريق

 

وأكد محافظ القاهرة أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإجراء عمليات الأطفاء ولا توجد إصابات حتى الآن. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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