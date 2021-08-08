صور - محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إخماد حريق مركب سياحى بالزمالك

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة موقع الحريق الذى نشب بالمركب السياحى عمر الخيام بشارع الموسيقار محمد عبدالوهاب بالزمالك بحى غرب للإشراف على عمليات الإطفاء.





وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث، كما قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس حى غرب، وعضوية ممثلين عن الحماية المدنية، والموارد المائية، وشرطة المسطحات المائية، والأمن الصناعى للوقوف على مدى توافر اشتراطات، ووسائل الحماية المدنية بالمركب المحترق.

وأكد محافظ القاهرة أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإجراء عمليات الأطفاء ولا توجد إصابات حتى الآن.